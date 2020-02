Coronavirus, si ferma anche il campionato svizzero

NEWS DALL’ESTERO – Il governo federale svizzero ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni con più di mille persone in via precauzionale causa Coronavirus. La federcalcio elvetica ha rinviato a data da destinarsi tutta la giornata di questo week-end. La decisione è comunque temporanea, perchè al momento il blocco previsto dal governo arriva fino al 15 marzo.

Stessa sorte anche per uno degli eventi più attesi dagli appassionati di motori, il Salone dell’Auto di Ginevra, che avrebbe dovuto tenersi dal 5 al 15 marzo. Ai visitatori è stato comunque garantito il rimborso totale dei soldi spesi per il biglietto. L’hockey ha invece scelto di far disputare gli incontri di National League a porte chiuse. Intanto ieri è stato reso noto il caso di un giornalista spagnolo contagiato, probabilmente durante Atalanta-Valencia: le sue dichiarazioni >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android