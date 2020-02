Coronavirus, contagiato giornalista spagnolo: era a San Siro per Atalanta-Valencia

ULTIME NEWS – Positivo al tampone del Coronavirus un giornalista spagnolo. La notizia arriva dai colleghi di ‘Las Provincias’, che riferiscono anche il nome del collega: Kike Mateu, 44 anni. Il commentatore sportivo era stato a San Siro lo scorso 19 febbraio per assistere ad Atalanta-Valencia.

L’uomo sia stato ricoverato all’Ospedale Clinico della città dopo aver accusato dei lievi sintomi. Le prime parole del contagiato: “Sono perfetto. Ho i sintomi di un’influenza ma niente di più. Sto bene, sono calmo e molto ben trattato. Per responsabilità sono andato dal dottore e sono stato mandato in ospedale per fare il test Coronavirus. Ero stato a Milano e penso che il mio obbligo fosse quello di andare. Ieri non sono andato a lavorare. I sintomi che ho, non mi impedirebbero di andare al lavoro, ma ho fatto i test per pura responsabilità. Sto bene”. Intanto in vista del ritorno di Champions League, Valencia-Atalanta, potrebbe essere vietata la trasferta ai tifosi bergamaschi: continua a leggere >>>

