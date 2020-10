Coronavirus Serie A – Juventus, McKennie positivo. Parma, 4 casi

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Aumentano in poco tempo i casi di coronavirus in Serie A. Altri cinque positivi tra Juventus e Parma. Nei bianconeri, oltre a Cristiano Ronaldo, c’è un altro positivo: è McKennie. La squadra è andata in isolamento fiduciario, così facendo i soggetti negativi potranno continuare a svolgere regolarmente gli allenamenti e le partite senza però avere contatti con l’esterno del gruppo.

Nel Parma invece ci sono 4 casi certificati, anche se ancora non si conoscono i nomi dei soggetti risultati positivi al Covid-19. La Serie A continua a combattere con il coronavirus. Numerosi casi nel giro di pochi giorni, ma il campionato non è ancora a rischio.

