Coronavirus – Serie A, dal Governo ancora nessun aiuto economico

ULTIME NEWS – Come riporta il Corriere dello Sport nell’edizione di quest’oggi, il decreto ‘Cura Italia’ varato dal Governo in supporto dell’economia del nostro paese, non ha coinvolto le società del calcio professionistico che invece avevano chiesto un fondo straordinario per far fronte all’emergenza. Oltre a ciò, la Lega Serie A e le altre Leghe, avevano fatto presente di voler tornare ad avere delle partnership con le agenzie di betting.

Entrambe le richieste, al momento non sono state prese in considerazione, e perciò, c’è delusione fra i club. Secondo le cifre calcolate dalla FIGC, in caso di ripresa a porte chiuse, il calcio perderà circa 293 milioni di euro, mentre se non si dovesse proprio riprendere la stagione, si parlerebbe di una perdita da 504 milioni. A queste perdite, vanno aggiunte le perdite che già c’erano anche quando si giocava regolarmente, che ammontavano ad altri circa 300 milioni di euro. La Lega Serie A chiede, dunque, un intervento in tempi brevi, per non rischiare di mandare a gambe all’aria l’intero sistema calcistico in Italia.

