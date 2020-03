Coronavirus, Sacchi: “Non sarà facile, ma l’Italia deve giocare di squadra”

ULTIME NEWS – Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA relative all’emergenza coronavirus.

"Il premier della Romania Rama ha fatto un gesto nobile e si è dimostrato riconoscente, non è da tutti. Ha messo in campo grandi valori, ha detto 'Voi ci avete salvato'. Questa situazione fa capire che è meglio prevenire. Io l'ho sempre detto nel calcio, ma è valido in assoluto: avere strategie è meglio che fare tatticismi. Insomma, la sanità la ricerca e l'istruzione, calcisticamente diremmo la preparazione, sono elementi imprescindibili per far crescere un popolo. In una civiltà prevalentemente individualista, egoista e invidiosa è facile fare squadra?".

