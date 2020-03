Coronavirus, Romagnoli: “Ecco cosa ci siamo detti nello spogliatoio”

NEWS MILAN – Alessio Romagnoli, capitano rossonero, nella lettera pubblica ad acmilan.com, ha parlato a cuore aperto dell’emergenza coronavirus: “Dovremo fare dei sacrifici, ma la salute conta di più del calcio, dello sport che amo. Dovremo evitare posti affollati e faremo il nostro ‘smart training’. Arrivederci Milanello. Limiteremo al massimo gli spostamenti, da fare solo se necessari. Dobbiamo restare a casa il più possibile se vogliamo cercare di invertire questa diabolica escalation e vedere finalmente calare il numero dei contagi e dei decessi, mettere il Covid-19 all’angolo”

“A Milanello, ieri, ci siamo guardati negli occhi – prosegue Romagnoli -. Tutti d’accordo: era necessario, almeno per un po’, fare ciò che è stato giustamente chiesto a tutti, non uscire dalle proprie abitazioni. Stare con i propri cari. Possiamo essere d’esempio, e, se per qualche giorno non ci ritroveremo al campo, vorrà dire che ci terremo in forma a casa con programmi personalizzati. Faremo lo ‘smart training’, appunto. Salterà anche qualche cena con gli amici, ma sarà ancora più bello abbracciarci quando tutto questo sarà finito”. Intanto Ibrahimovic è sempre più scottato sulla vicenda Boban. Ecco perchè.

