Calciomercato Milan – Ibrahimovic scottato dal licenziamento di Boban

CALCIOMERCATO MILAN – Sono tanti, ben 9, i contratti in scadenza dei calciatori del Milan da oggi al 30 giugno 2021. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, la priorità in casa rossonera è rappresentata da Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto con i rossoneri scadrà il prossimo 30 giugno.

Per il quotidiano romano a giorni è previsto un incontro tra Mino Raiola, agente dello svedese, e l’amministratore delegato Ivan Gazidis per provare a capire le intenzioni del centravanti di Malmö. Ibrahimovic infatti è rimasto scottato dal licenziamento di Zvonimir Boban, colui che, per mesi, lo aveva chiamato in continuazione per convincerlo a tornare in rossonero.

Intanto, in casa rossonera, si va verso l’ennesima rivoluzione societaria. Per conoscere tutti gli ultimi dettagli della situazione, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android