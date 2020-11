Coronavirus, Rezza: “RT 1,43 sta scendendo. Normale altri dati in crescita”

MILAN NEWS – Come ogni settimana, il Comitato Tecnico Scientifico ha fatto il punto della situazione sul Coronavirus. Ecco le parole di Giovanni Rezza a riguardo: “L’RT attualmente è di 1,43 e indicherebbe in via ipotetica di tendenza una certa diminuzione della trasmissione. L’RT è il primo parametro quando c’è una inversione, quindi c’è anche una diminuzione dell’RT, ma un aumento dei casi, dovuta alla trasmissione precedente. Tanto è vero che gli altri indicatori sono in crescita, cioè i numeri di ricoveri ospedalieri e soprattutto il numero dei ricoveri di terapia intensiva, aumentato considerevolmente e da tenere in considerazione”.

