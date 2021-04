Coronavirus, positivo anche Grifo. L’annuncio del Friburgo | News

Continua il focolaio Italia dopo Leonardo Bonucci e Marco Verratti: positivi al coronavirus anche Florenzi e Grifo

Continua il focolaio in casa Italia dopo le partite di qualificazione ai mondiali della scorsa settimana. Dopo Leonardo Bonucci, Marco Verratti e diversi elementi dello staff azzurro, anche Alessandro Florenzi e Vincenzo Grifo sono positivi al coronavirus. Per quest'ultimo è arrivato l'annuncio da parte del Friburgo: "Per Vincenzo Grifo, al suo ritorno dalla nazionale italiana, un altro test per Coronavirus a bassa concentrazione virale è risultato positivo. Il giocatore si è immediatamente messo in quarantena e non si è presentato alla partita di Mönchenglbach. Tutti gli altri test sono risultati negativi".