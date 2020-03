Coronavirus, parla il medico di Mihajlovic: “Deve stare attento”

ULTIME NEWS – Il coronavirus sta mettendo in ginocchio tutta l’Italia (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile), soprattutto chi ha patologie pregresse. E’ il caso, purtroppo, di Sinisa Mihajlovic, che sta lottando da diversi mesi contro una forma aggressiva di leucemia. Per questo motivo, intervistato da ‘E’ tv’, il suo medico, il dottor Marchesi, ha parlato dei rischi che l’ex Milan starebbe correndo in questo momento: “Sinisa è sempre un guerriero ma con il coronavirus non può correre rischi. Abbiamo quasi dovuto insistere per mandarlo via, sennò sarebbe rimasto qui per l’attaccamento che ha al Bologna. E’ tranquillo a Roma, ma è molto importante è che non venga intaccato perché su persone che hanno avuto il suo problema con questo virus non ci sono casistiche“. Intanto ecco le parole di un ex rossonero sul caso coronavirus, continua a leggere >>>

