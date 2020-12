Coronavirus, Neymar irresponsabile: party in Brasile con 500 persone

MILAN NEWS – Un grande campione nel terreno di gioco non sempre si dimostra altrettanto nella vita. Di certo Neymar ha sprecato un’occasione per dimostrare di esserlo, ma ha anzi lasciato pensare il contrario. Il brasiliano del Paris Saint-Germain è al centro di grandi polemiche in Brasile per aver organizzato una festa con circa 500 persone, destinata a durare fino a Capodanno. Il tutto in una villa di Mangaratiba adibita a discoteca, a circa 110 km da Rio de Janeiro. Festa iniziata venerdì e che dovrebbe finire il primo gennaio 2021. La notizia è trapelata nonostante Neymar abbia provato ad adottare misure per evitare che si scoprisse. Ovviamente ha suscitato non poche polemiche, in un Paese in cui la pandemia ha provocato già 190mila morti. Il classe 1992 stesso è stato contagiato a settembre, guarendo in pochi giorni.

A parlare della vicenda è stato O’Globo, specificando anche che Neymar ha assunto una band per intrattenere i suoi visitatori durante la festa. Inoltre, per non disturbare i vicini (e per non farsi scoprire) ha costruito una specie di area sotterranea con protezione acustica nei dintorni della villa. L’unica regola imposta da Neymar è stata il divieto assoluto dei cellulari, così da evitare che sui social venissero pubblicate foto e video e si scoprisse il tutto.

