Coronavirus, morto il famoso scrittore Luis Sepulveda

NEWS DALL’ESTERO – Il Covid-19 miete un’altra vittima illustre. Si tratta dello scrittore cileno Luis Sepulveda, morto poco fa a 70 anni.

Oltre che scrittore, Sepulveda è stato anche giornalista, sceneggiatore, poeta e regista. In Italia era famoso soprattutto per due suoi romanzi: “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” e “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”.

Dopo aver vissuto per un periodo in Germania e in Francia, da tempo ormai viveva in Spagna nella regione delle Asturie. All’inizio di febbraio 2020, Sepúlveda viene contagiato da Coronavirus avvertendo i primi sintomi il 25 febbraio. Due giorni dopo viene ricoverato al Central University Hospital of Asturias di Oviedo. Questa mattina si è spento, troppo presto, nel suo letto di ospedale.

