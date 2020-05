MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, questa mattina il Milan si è sottoposto al quarto giro di tamponi, effettuato per testare un’eventuale positività al coronavirus, previsto a distanza di quattro giorni per tutti i calciatori della squadra rossonera. L’esito di quest’ultimo controllo anti CoVid_19 è previsto per i prossimi giorni. FISSATE, INTANTO, LE DATE PER LA RIPRESA DI COPPA ITALIA E SERIE A >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓