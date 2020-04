Coronavirus, la Serie A pensa alla ripartenza: ecco le possibili date

ULTIME NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calcio è pronto a ripartire. Due gli scenari possibili. Il primo prevede prima una ripartenza dei campionati, con le coppe europee si affiancherebbero in corsa oppure a conclusione dei tornei, con i titoli che verrebbero assegnati a fine luglio e la finale di Champions ad inizio agosto. La seconda ipotesi invece prevede una fase finale delle coppe con un format diverso, ad esempio una final eight di Champions o Europa League.

Ma quando ripartirà effettivamente la Serie A? In questo momento l’ipotesi più prudente è quella di iniziare nel weekend del 6 e 7 giugno. Nel mese di luglio dunque si giocherebbero i 12 turni rimanenti. L’ipotesi più ottimistica è quella di mercoledì 20 maggio, oppure ai due fine settimane successivi, 23 e 24 o 30 e 31. C’è anche la possibilità di ripartire a fine giugno, ma si costringerebbe le squadre a giocare stabilmente 3 partite a settimana.

A tal proposito, ieri sono arrivato delle dichiarazioni importanti a TMW Radio di Gabriele Gravina, presidente della FIGC: “Abbiamo ipotizzato la data di ripresa per il 20 maggio, per concludere a luglio i campionati. Ma è solo un’ipotesi. Mi dispiacerebbe compromettere però anche la prossima stagione. La priorità assoluta è la conclusione dei campionati anche per evitare una estate piena di contenziosi legali. Ciò non toglie che la federazione deve valutare anche altre ipotesi. Annullamento del campionato? Bisogna decidere solo di assegnare lo scudetto o meno: la Juventus stessa non gradisce l’assegnazione d’ufficio”. Intanto Nocerino ha ben chiaro il futuro di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

