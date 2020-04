Nocerino: “Ibrahimovic? Continuerà a giocare. Smetterà da vincente”

NEWS MILAN – Antonio Nocerino, ex calciatore del Milan, nell’intervista rilasciata ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha parlato d Zlatan Ibrahimovic: “Smetterà da vincente. Continuerà a giocare per essere ancora decisivo. Spero lo possa fare in rossonero e quindi che aiuti il Milan a diventare quello di prima. Ma da solo è difficile”.

Sulla riduzione degli stipendi dei calciatori: “”Sono d’accordo. Tutti devono fare la propria parte e cercare di essere utili”.

Sul suo futuro: “Sto provando a fare l’allenatore. Non mi vedo in un ufficio, ma sul campo. Sono sempre legato agli allenatori che insegnano il calcio. Seguo tanto Conte, Gasperini, Juric, Liverani e Gattuso. Gente che ha idee, conoscenze”. Ibrahimovic, però, sembra aver deciso il suo futuro, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android