Coronavirus, la protesta del Gremio contro il Governo brasiliano

ULTIME NOTIZIE – In campo con la mascherina, la protesta del Gremio contro la mancata sospensione del Campeonato Gaúcho. Il club brasiliano non ha preso bene la scelta del Governo e della federazione sudamericana di non fermare i campionati. La paura che il coronavirus possa diffondersi anche da loro, come successo in Europa, è tanta ed inevitabile. Una grave mancanza che potrebbe recare danno alla loro salute.

La protesta ha visto protagonista anche il tecnico del Gremio, Renato Portaluppi: “Protestiamo perchè anche noi calciatori e gente del calcio siamo persone. Gli spettatori vengono protetti con le porte chiuse, impedendo loro di andare allo stadio, ma a noi chi pensa? Deve fermarsi il Brasile intero e se non succederà che se ne assumano le conseguenze. Oppure vogliono che scioperiamo? La vita non ha prezzo, siamo esseri umani e abbiamo una famiglia anche noi”.

E l’emergenza Coronavirus non si ferma, soprattutto in Europa: il calcio è sospeso, ma l’UEFA sta studiando le opzioni per ricominciare >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android