Coronavirus, la bella iniziativa del Milan per affrontare l’emergenza

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan nella serata di ieri ha comunicato un’iniziativa molto importante per affrontare l’emergenza coronavirus. I calciatori e i dirigenti, infatti, doneranno un giorno del loro stipendio all’AREU, azienda regionale Emergenza Urgenza, ente del servizio sanitario della Lombardia. Un piccolo segnale molto apprezzato anche Davide Caparini, assessore al bilancio della regione. Intanto Costacurta avanza la sua proposta per il recupero della Serie A, continua a leggere >>>

