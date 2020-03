Coronavirus, Kaka: “Maldini sta bene. L’Italia uscirà da questa situazione”

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha riportato le parole che Ricardo Kakà, ex calciatore del Milan, ha rilasciato su Instagram nella diretta di ieri con la cantante Laura Pausini: “Esco solo nei momenti di necessità. Sì, siamo tutti in casa in quarantena da 8 giorni qua a San Paolo. E’ obbligatoria per tutti. In Brasile siamo un po’ in ritardo, perchè il virus è arrivato un po’ più tardi e questo è buono. Possiamo imparare dalle misure per contenere il contagio che hanno preso negli altri Stati, tra cui soprattutto l’Italia. Speriamo che i nostri governanti siano bravi e saggi nel fare le scelte giuste, perchè se non c’è salute non c’è economia, ma anche viceversa”.

Un pensiero anche per Maldini: “Forza Milan sempre e forza Paolo. L’altro giorno l’ho sentito, sta bene e sta meglio. Stessa cosa anche suo figlio Daniel. Grande capitano, sempre con te”.

Sulla situazione in Italia: “E’ bruttissimo vedere quello che sta succedendo in Italia, lì ho i migliori ricordi. Ieri ho visto una foto di un amico che ha fatto una foto alla piazza del Duomo a Milano, che era vuota e triste. Mi dispiace tantissimo. Voglio mandare un messaggio a tutti gli italiani: siete bravi e siete forti. Se avete costruito un Paese così bello significa che avete qualcosa di speciale e anche questa volta riuscirete in una grandissima maniera ad uscire fuori da questa situazione. Complimenti a tutti i medici e agli infermieri e a tutti quelli che stanno lottando in prima linea negli ospedali. Grazie mille per quello che state facendo. Non posso immaginare cosa significhi stare lì 24 ore vedendo queste cose o pensare alle famiglie che hanno perso i propri cari e che non possono nemmeno portarle al cimitero. Sono cose veramente dolorose e difficili, però abbiamo la speranza e la fiducia che questo brutto momento passerà. L’Italia resterà sempre un Paese bellissimo. Siamo sempre con voi, un abbraccio grande”. Intanto un calciatore del Milan lascerà il club rossonero al termine della stagione, continua a leggere >>>

