Coronavirus, Juventus: Douglas Costa infrange la quarantena e torna in Brasile

ULTIME NEWS – Tutti i giocatori della Juventus sono stati messi in quarantena dopo i casi positivi di Daniele Rugani e Blaise Matuidi. In serata si è aggiunta anche la positività di Paulo Dybala. Diversi calciatori juventini, però, hanno affrontato lunghi viaggi per tornare nel proprio paese d’origine.

Dopo Cristiano Ronaldo, Sami Khedira, Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain, anche Douglas Costa è ritornato in patria dopo essersi sottoposto al tampone risultando negativo. Il motivo? Tornare a casa dalla propria famiglia. Intanto ecco il bollettino odierno della Protezione Civile sui casi di coronavirus >>>

