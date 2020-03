Coronavirus in Serie A – Fiorentina, positivi Cutrone e Pezzella

NEWS – Continua l’emergenza coronavirus anche nel mondo del calcio. Dopo Vlahovic, infatti, la Fiorentina ha comunicato da pochi minuti la positività al COVID 19 di Patrick Cutrone, German Pezzella, e del fisioterapista Stefano Dainelli. I tre, così come comunicato dai viola su Twitter, sono in buone condizioni, e in questo momento sono in quarantena nelle loro abitazioni a Firenze. Per sapere tutte le notizie minuto per minuto sul coronavirus, segui il nostro live.

