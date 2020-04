Coronavirus, il Milan: “Torneremo a riabbracciarci”. Ecco la foto

NEWS MILAN – Il Milan, attraverso un post pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram, ha voluto scrivere un messaggio di speranza e unione a tutti i tifosi per il coronavirus: “Teniamo duro, non passerà molto tempo e potremo riabbracciarci di nuovo”. Queste parole sono accompagnate da una foto che raffigura un abbraccio tra Nesta e Abbiati in occasione della semifinale di ritorno di Champions League del 2003 contro l’Inter, gara pareggiata 1-1 che permise ai rossoneri di andare in finale.