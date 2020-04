Coronavirus, il Lecce dona tre respiratori all’Ospadale ‘Vito Fazzi’

ULTIME NEWS – Un gesto nobile quello del Lecce che ha donato tre respiratori-ventilatori polmonari al presidio ospedaliero ‘Vito Fazzi’. Ecco il comunicato apparso su sito de club salentino:

“I calciatori, lo staff tecnico e sanitario della prima squadra hanno voluto contribuire attivamente alla lotta contro il Covid-19, donando tre respiratori-ventilatori polmonari per terapia semi-intensiva.

Questa mattina presso il Dea, il nuovo Dipartimento di emergenza ed accettazione del presidio ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce, Mancosu e Lucioni hanno consegnato i tre ventilatori polmonari nelle mani del direttore generale dell'Asl di Lecce, dott. Rodolfo Rollo, e del primario del Dipartimento di anestesia e rianimazione, dott. Giuseppe Pulito. "Un piccolo gesto da parte nostra per manifestarvi gratitudine e vicinanza in questo momento difficile" questo il messaggio che ha accompagnato il nobile gesto".