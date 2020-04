Coronavirus, Ceferin: “Serie A e Liga saranno portate a termine”

ULTIME NEWS – Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha rilasciato un’intervista al giornale sloveno ‘Ekipa’ in cui non mostra dubbi sulla ripresa dei campionati dopo l’emergenza coronavirus. Ecco le sue parole: “Sono ottimista e fiducioso, la Serie A sarà portata a termine così come la Liga. Chiaramente oggi non posso promettere o garantire niente, tutto dipenderà della situazione di ciascun Paese”. Intanto ecco la strategia del Milan per arrivare ad Arkadiusz Milik, continua a leggere >>>

