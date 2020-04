Coronavirus, il calcio è nel caos: l’Uefa minaccia sanzioni

NEWS CALCIO – Come viene riportato dal Corriere della Sera, il mondo del calcio è nel caos. La Lega Serie A, ad esempio, non trova l’accordo con l’Associazione Italiana Calciatori per il taglio dei stipendi, e in più i club sono divisi sulla possibilità di riprendere o meno il campionato.

Il problema principale è però quello relativo all’Uefa, che minaccia sanzioni per chi deciderà di sospendere i campionati, così come è successo in Belgio. La sanzione potrebbe essere l’esclusione dalle coppe europee nella prossima stagione. Intanto spuntano delle alternative in difesa a Romagnoli, continua a leggere >>>

