Coronavirus – Il bollettino di oggi: salgono i contagiati, record deceduti

ULTIME NEWS – Ha parlato da poco Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile: ecco il bollettino di oggi sull’emergenza Coronavirus.

Sono 35.713 i malati di coronavirus in Italia, 4.207 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati attualmente in terapia intensiva è di 2.257 persone.

Il dato è stato fornito da Angelo Borrelli, Commissario per l’Emergenza Coronavirus, in conferenza stampa alla Protezione Civile. Le vittime sono complessivamente 2.978 (di cui 475 nella giornata odierna). Sono invece ben 1.084 le persone guarite solo oggi 18 marzo in Italia dopo aver contratto il coronavirus. Questo, invece, il bellissimo messaggio di oggi pubblicato da Zlatan Ibrahimovic>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android