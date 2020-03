Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 10 marzo: numeri e dati

ULTIME NEWS – Sono 8.514 i malati di coronavirus in Italia, 529 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha superato i diecimila: 10.149.

Il dato è stato fornito da Angelo Borrelli, Commissario per l’Emergenza Coronavirus, in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Le vittime sono complessivamente 631: rispetto a ieri sono 168 in più. Sono invece 1.004 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 280 in più di ieri.

