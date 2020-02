Coronavirus, Guardiola: “Emergenza globale, ma dobbiamo stare calmi”

NEWS – Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo il mondo: “È una situazione che riguarda tutto il mondo. Spero che le autorità prendano seriamente il messaggio, che è la cosa più importante. Penso che stiano facendo il massimo per sradicare il problema, cercando di non creare allarme. Hanno il dovere di informarci sulla situazione. Dobbiamo essere calmi, lavorare e vivere una vita normale”. Intanto Zvonimir Boban fissa gli obiettivi della squadra rossonera, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android