Boban: “Obiettivi? Il Milan deve tornare competitivo almeno in Italia”

NEWS MILAN – Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato degli obiettivi della squadra rossonera.

“Obiettivi? Dobbiamo finire la stagione e vedere dove saremo, ma è già un Milan diverso – dice Boban -. Noi non diciamo che si debba vincere l’anno prossimo, ma dobbiamo essere competitivi e giocarcela con tutti almeno in Italia. Siamo ben coscienti che non viviamo il Milan dei nostri tempi, ma un’ambizione vera che ti fa sognare ci dev’essere”. Boban, inoltre, ha fatto un appello direttamente a Elliott, continua a leggere >>>

