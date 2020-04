Coronavirus – Gravina: “Visite a fine aprile e allenamenti dal 4 maggio”

ULTIME NEWS – Come riporta il Corriere dello Sport, ieri c’è stata una telefonata fra il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora e il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, da cui sono emerse speranze di poter rientrare in campo per allenarsi a partire dal 4 maggio.

Gravina ha proposto di effettuare i controlli medici sui tesserati delle squadre di Serie A per fine aprile, e una volta ottenuti i risultati, di poter rientrare in campo per gli allenamenti a partire dal 4 maggio. Se così fosse, la data di ripresa del campionato ipotizzata tra fine maggio e inizio giugno, potrebbe essere fattibile.

