Milan, il punto sugli infortunati: chi recupera in caso di ripresa?

NEWS MILAN – Nell’ultimo match giocato dal Milan contro il Genoa (8 marzo), i rossoneri avevano 4 indisponibili per infortunio. Ma chi di loro recupererà in caso di ripresa?

Ebbene, detto dei problemi poco gravi di Donnarumma e Kjaer, ampiamente recuperati in questo mese di inattività, si può dire risolto anche l’infortunio che aveva costretto ad un medio-lungo stop di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco si era fermato l’8 febbraio a causa di una frattura da stress al terzo osso metatarsale del piede destro. Sono passati oltre 2 mesi e l’ex Empoli risulta guarito e sarebbe a disposizione in vista di una eventuale ripresa.

L’unico che potrebbe non farcela a rientrare, almeno in un primo periodo, sarebbe Léo Duarte, il cui recupero è ipotizzabile per maggio. Il brasiliano aveva riportato a fine novembre la frattura del calcagno all’inserzione del tendine d’Achille, con tanto di operazione in Svezia. Ieri, intanto c’è stata una videochiamata tra la squadra e lo staff tecnico>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓