Milan, ieri videoconferenza tra staff tecnico e la squadra

NEWS MILAN – Nelle scorse ore, come scrive il Corriere dello Sport, in casa Milan è stata fatta una mega videoconferenza tra staff tecnico e l’intera squadra. Frederic Massara e Paolo Maldini hanno parlato con Romagnoli e compagni soprattutto sull’argomento allenamenti, che continueranno a casa ancora per diversi giorni. Un esperimento ben riuscito e che sarà ripetuto prossimamente per motivarsi a vicenda in un periodo molto complicato. A tal proposito ecco il bollettino medico di ieri >>>

