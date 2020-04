Coronavirus – Germania, Merkel: “Impossibile fare previsioni”

ULTIME NEWS – La cancelliera tedesca Angela Merkel, intervenuta in conferenza stampa, ha annunciato al popolo tedesco che le misure di contenimento per l’emergenza coronavirus dureranno almeno fino al 19 aprile.

"Al momento non possiamo fare dichiarazioni su come andremo avanti dopo le vacanze di Pasqua. La crescita del contagio è leggermente diminuita, ma non abbastanza da giustificare previsioni a lungo termine. – spiega Merkel – Martedì dopo Pasqua sarà il prossimo step in cui le autorità competenti, sia sanitarie sia politiche, si riuniranno per fare un nuovo punto della situazione".

