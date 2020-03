Coronavirus – Dybala positivo? Arriva la smentita della Juventus

NEWS JUVENTUS – Dopo l’infondata notizia uscita ieri sera che parlava di Paulo Dybala positivo al Coronavirus (fonte ‘El Nacional’, giornale venezuelano), è arrivata la smentita da parte della Juventus. La società bianconera ha infatti comunicato che la news riguardante l’attaccante argentino non è vera e che il numero 10 bianconero non è positivo al Covid-19, ma che resta in isolamento volontario come altre 120 persone facenti parte del club.

Sempre per quel che riguarda il Coronavirus, ecco l’iniziativa di Zlatan Ibrahimovic. Per saperne di più clicca qui >>

