Coronavirus, Dybala attacca: “Negazionisti come terrapiattisti” / News

Coronavirus, Dybala contro i negazionisti

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS – Paulo Dybala è uno dei primi calciatori ad aver contratto il Covid-19. L'argentino ha dovuto osservare un periodo di isolamento lunghissimo a causa di una positività che non ne voleva sapere di andarsene. Per questo motivo l'attaccante della Juventus è entrato a gamba tesa contro i negazionisti, che risultano essere un gran numero. Ecco cosa ha detto in merito Dybala ai microfoni di 'Vanity Fair': "I negazionisti? Hanno lo stesso valore dei terrapiattisti. Oggi non ho paura del virus quando incontro i tifosi, ma perché l'ho già avuto. Sono loro a doversi preoccupare: stiamo parlando di una malattia seria. E non fatemi aggiungere altro sui negazionisti".