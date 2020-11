Calciomercato Milan – “Balotelli? Potrebbe fare il vice Ibrahimovic” | News

Calciomercato Milan: possibile ritorno di Balotelli?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Balotelli, classe 1990, ha giocato dal gennaio 2013 al 2016 con la maglia del Milan. Un’esperienza inframezzata da una stagione in Premier League con il Liverpool. In totale, ha segnato 33 gol in 77 gare con i rossoneri. Attualmente, Balotelli è svincolato e si allena con il Franciacorta, in Serie D. Ma c’è possibilità che ‘SuperMario‘ torni a calcare i campi da gioco della Serie A italiana?

Probabile. Il suo agente, Mino Raiola, è al lavoro per trovare al più presto una sistemazione per Balotelli. Intanto, di lui ha parlato, in esclusiva ai microfoni di ‘FanPage‘, Eugenio Bianchini, direttore sportivo del Franciacorta. Queste le sue dichiarazioni su Balotelli. “Io di Mario posso solo parlare bene. È sempre al campo un’ora prima dell’inizio degli allenamenti. Ha scelto di venire da noi tramite l’amicizia che lo lega ad un nostro giocatore, Alessandro Bertazzoli. Il Franciacorta lo aveva già ospitato, io stesso lo conosco da cinque anni per aver avuto suo fratello Enock al Ciliverghe“.

Poi Bianchini ha proseguito. “Ho letto dell’interessamento del Bologna e del Genoa. Con Siniša Mihajlović lo vedrei bene, anche se potrebbero esserci scintille. Lo vedo bene perché Mihajlović è allenatore preparato, carismatico e di carattere. Suscita grande rispetto e penso che Mario con lui si possa trovare bene. Ma volendo potrebbe andare bene anche all’Inter o al Milan come vice di Romelu Lukaku o di Zlatan Ibrahimovic. Se Mario decide di fare il Mario, con le motivazioni e gli stimoli giusti, queste potrebbero essere piazze giuste per lui. Anche con Cesare Prandelli a Firenze lo vedrei bene”.

