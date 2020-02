Coronavirus, domani chiusi Casa Milan e il Museo di San Siro

ULTIME NEWS MILAN – E’ allarme coronavirus in Italia. Sono tre le vittime in Italia, quasi 200 i contagiati. Per questo motivo, in seguito alle disposizioni della Regione Lombardia, è stato deciso di chiudere Casa Milan e il Museo di San Siro per la giornata di domani. Sono dunque sospesi tour e visite allo stadio. Intanto, nonostante le varie smentite, pare avanzi il profilo di Ralf Rangnick per la panchina rossonera, continua a leggere >>>

