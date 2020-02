Panchina Milan, bozza triennale per Rangnick: il tedesco avanza

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, il nome di Ralf Rangnick per la panchina del Milan è sempre più caldo per il prossimo anno. Paolo Maldini, nella giornata di ieri, ha nuovamente rispedito al mittente le voci sul manager tedesco, non ritenuto il profilo adatto per guidare il club rossonero. L’esperto di mercato, però, insiste e parla di una bozza già pronta per un contratto triennale.

Non solo allenatore: Ivan Gazidis avrebbe incontrato anche un dirigente in caso di addio di Paolo Maldini e/o Zvonimir Boban, continua a leggere >>>

