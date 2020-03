Coronavirus, Christillin (UEFA): “Stiamo pensando al rinvio di Euro 2020”

ULTIME NEWS – L’emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio non solo l’Italia, ma anche il resto d’Europa. Per questo motivo non è impossibile pensare ad un eventuale rinvio di Euro 2020, in programma dal prossimo giugno. A tal proposito Evelina Christillin, membra dell’Esecutivo dell’UEFA, ha rilasciato un’intervista a ‘Il Mattino’ in cui rivela il possibile spostamento della competizione al prossimo anno. Ecco le sue parole: “Stiamo lavorando per il rinvio, penso che dovremo far concludere campionati e coppe in estate per poi far disputare gli Europei nel 2021”. Intanto Zlatan Ibrahimovic potrebbe restare al Milan. Ecco la condizione necessaria, continua a leggere >>>

