Coronavirus, chiusi lo store di Casa Milan ed il Museo Mondo Milan

NEWS MILAN – Il Milan, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito web ufficiale, ha comunicato a tutti i propri sostenitori ed ai visitatori che lo store sotto la sede di ‘Casa Milan‘ ed il Museo Mondo Milan resteranno chiusi fino a domenica 8 marzo (inclusa) per via dell’emergenza coronavirus che sta preoccupando il nostro Paese e, in particolare, la Lombardia. Per scoprire quando giocherà il Milan la prossima partita del campionato di Serie A, continua a leggere >>>

