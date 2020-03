Coronavirus, chiusa la Lombardia: campionato a rischio?

NEWS MILAN – La notizia è stata da poco battuta dalle agenzie di stampa. Lombardia chiusa, ingresso e uscita solo per gravi motivi. Il nuovo decreto per ridurre ulteriormente i contagi da Coronavirus. L’anticipazione arriva da Il Corriere della Sera, e sta trovando numerose conferme. Non solo la Lombardia, chiuse anche alcune zone di Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte.

Sarà dunque consentito l’ingresso a queste regioni solo per motivi “gravi e indifferibili“. Nel provvedimento viene stabilita una “zona di sicurezza” dove sono previste limitazioni strettissime fino al 3 aprile. Tra cui la sospensione delle attività sciistiche e degli eventi pubblici, oltre alle scuole chiusi musei, palestre, piscine, teatri e discoteche, fermi i concorsi pubblici ad esclusione del personale sanitario.

In tutto questo, c’è il clamoroso rischio che la Serie A e altre competizioni nazionali possano essere sospese. Al momento però non sembra esserci rischio sospensione campionato. La situazione Coronavirus però si aggiorna d’ora in ora, con notizie sempre meno rassicuranti.

