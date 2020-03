Coronavirus, Tommasi: “Fermiamo il campionato. Serve altro?”

NEWS MILAN – Damiano Tommasi ha chiesto di fermare il campionato. Presa di posizione importante del presidente dell’Assocalciatori tramite Twitter, dopo aver appreso dell’ultimo decreto ministeriale che ha deciso la chiusura della Lombardia e di alcune zone di Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.

“Fermiamo il campionato!! Serve altro? Stop football”. Dichiarazioni di Tommasi che seguono a quelle di qualche giorno fa sulla paura coronavirus per i calciatori: “Il Coronavirus è un rischio anche per i calciatori visto che in campo non si può certo rispettare la distanza di un metro. Tra i giocatori c’è chi è convinto di andare avanti e chi esprime preoccupazione. Le regole sanitarie valgono per tutti, anche per i professionisti. Abbiamo visto quel che è successo con la Pianese in Serie C: tutta la squadra in quarantena”.

Al momento non c’è rischio rinvio, ma le notizie si susseguono di ora in ora. A poche ore dalle partite, c’è ancora il rischio che cambino gli scenari. Intanto ecco le ultimissime in casa Milan: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android