Tommasi: “Anche i calciatori hanno paura del Coronavirus”

ULTIME NEWS – Damiano Tommasi, Presidente dell’Assocalciatori, ha spiegato all’Ansa il suo pensiero per quel che riguarda il Coronavirus.

Ecco le parole di Tommasi: “L’Uefa dovrà prendere in considerazione l’idea di rinviare Euro 2020 per dare più tempo ai campionati nazionali. Il Coronavirus non è solo un problema dell’Italia, ma ormai si è diffuso in tutta Europa. In altri sport hanno deciso di non andare in campo perché c’è spazio per rinviare le partite. Nel calcio invece, di spazio per i rinvii non ce ne e si è deciso di andare avanti a porte chiuse. Il Coronavirus è un rischio anche per i calciatori visto che in campo non si può certo rispettare la distanza di un metro. Tra i giocatori c’è chi è convinto di andare avanti e chi esprime preoccupazione, ci sono molti stranieri ed è sotto gli occhi di tutti quel che sta succedendo dall’estero verso l’Italia…”.

Alla domanda su un eventuale primo contagiato fra i tesserati di una società professionistica, Tommasi risponde così: “Le regole sanitarie valgono per tutti, anche per i professionisti. Abbiamo visto quel che è successo con la Pianese in Serie C: tutta la squadra in quarantena”.

Tommasi aggiunge ancora: “Nella seconda categoria in cui gioco io, una squadra ha un positivo al primo test e si è messa in autoisolamento, annullando le partite. Insomma, noi giochiamo, chiediamo precauzioni, speriamo non succeda, ma dobbiamo essere pronti”.

