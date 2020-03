Milan, ecco la nuova dirigenza che Gazidis ha in mente

NEWS MILAN – Ivan Gazidis, giorno dopo giorno ha acquisito sempre più pieni poteri all’interno del Milan, ed ecco perché a lui è affidato il compito di comporre la nuova dirigenza.

Come riportato dalla redazione di Telelombardia, con tutta probabilità, il prossimo organigramma del Milan sarà formato da:

PROPRIETÀ – Paul Singer (Fondo Elliott)

PRESIDENTE – Paolo Scaroni

AMMINISTRATORE DELEGATO – Ivan Gazidis

DIRETTORE GENERALE – Hendrik Almstadt

DIRETTORE SPORTIVO – Michael Emenalo

CAPO SCOUT – Geoffrey Moncada

ALLENATORE E DIRETTORE TECNICO – Ralf Rangnick

La rottura con Zvonimir Boban, e i conseguenti probabili addii di Paolo Maldini e Frederic Massara, porteranno il Milan verso una composizione societaria, escluso il Presidente Scaroni, di soli stranieri. Questo, potrebbe influire negativamente sulla squadra sia per la scarsa conoscenza del calcio italiano, e sia per la non perfetta comunicazione in lingua italiana.

