Coronavirus, Borrelli: “Salgono i contagiati, 1598 in più rispetto a ieri”

ULTIME NEWS – Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha comunicato pochi minuti fa il numero aggiornato sui casi di coronavirus in Italia. Salgono a 7985 i malati, ben 1598 rispetto alla giornata di ieri. Incrementa anche il numero dei decessi, adesso arrivato a 463, 97 in più di ieri. Borrelli ha dichiarato: “Da domani distribuiremo 100 mila mascherine negli istituti penitenziari, dove sono state montate 80 tende di pre-triage” per lo screening del coronavirus nelle carceri”, ma anche che è stato “Deciso di chiudere tutti gli impianti sciistici del Paese da domani mattina con un’ordinanza di Protezione civile”. Intanto il calciatore del Sassuolo Francesco Caputo ha lanciato un bel messaggio in questo senso, continua a leggere >>>

