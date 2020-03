Coronavirus, Bereszynski positivo: “Sto bene. Avevo rispettato le precauzioni”

NEWS SAMPDORIA – Nuovo aggiornamento Coronavirus. Bartosz Bereszynski è l’ennesimo contagiato della Sampdoria. Il difensore polacco è il settimo calciatore blucerchiato positivo al CoVid-19. Pochi minuti prima era stato confermato il contagio del compagno di squadra Depaoli.

Questo il messaggio del calciatore su Instagram: “Sfortunatamente, ho ottenuto un test positivo per COVID-19. Sto bene. Nonostante le appropriate precauzioni prese recentemente, non sono riuscito a evitare l’infezione del virus. Ecco perché vi sto chiedendo di essere responsabili e di rimanere a casa ogni volta che è possibile”.

Bereszynski si aggiunge alla lunga lista di contagiati in casa Sampdoria: oltre a Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e Fabio Depaoli. Ai quali va aggiunto anche il dottor Amedeo Baldari.

Appena emanato dalla Protezione Civile il bollettino odierno sul Coronavirus: i numeri ufficiali

