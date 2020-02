Coronavirus – Atalanta e Inter annullano le conferenze pre-match

ULTIME NEWS – Come riportato dai colleghi di TMW, sia l’Atalanta che l’Inter hanno annullato le conferenze stampa pre-match dei rispettivi allenatori Gian Piero Gasperini e Antonio Conte a causa dell’emergenza dovuta al Coronavirus.

Dunque, i giornalisti, non avranno la possibilità di fare domande ai tecnici prima delle partite contro il Lecce per l’Atalanta, e contro la Juventus per l’Inter.

Questa emergenza sta creando problemi al mondo del calcio. Infatti anche Juventus-Milan di Coppa Italia rischia di non svolgersi in maniera ‘regolare’. Per rimanere aggiornato continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android