Coronarivus – Milan, controlli supplementari per i 14 nazionali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riferito questa mattina dal Corriere della Sera, il Milan ha deciso di sottoporre i 14 giocatori in giro con le loro nazionali, a controlli supplementari in merito al Coronavirus.

Dunque, una volta rientrati a Milanello, faranno – oltre al classico tampone – dei controlli più approfonditi. Questo per evitare di contagiare altri giocatori della rosa. Il Milan dopo la guarigione di Zlatan Ibrahimovic vede fermi ai box per Coronavirus i soli Leo Duarte e Matteo Gabbia.

Nel frattempo, in vista del derby, l'Inter perde per Coronavirus Ashley Young, ma spera di recuperare Alessandro Bastoni.