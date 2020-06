Coppa Italia – Verso Juventus-Milan, Pioli conferma il 4-2-3-1

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli pensa alla formazione di schierare contro la Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma venerdì sera allo Stadium.

Qualche novità, considerando le squalifiche di Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic, ma il modulo di riferimento resta il 4-2-3-1 che diventa 4-4-1-1 in fase di non possesso. L’uomo chiave per Pioli sarà Hakan Calhanoglu, che insieme a Bonaventura e Paqueta sulla trequarti cercheranno di dare fastidio alla Juventus tra le linee, ma il brasiliano potrebbe anche abbassarsi come mezzala sinistra con Bonaventura e Calhanoglu alle spalle di Rebic. INTANTO IBRAHIMOVIC DIVERSIFICA I SUOI INVESTIMENTI, CONTINUA A LEGGERE >>>