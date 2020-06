Gli investimenti di Ibrahimovic: “Con lui il cavallo Grande Dieni sarà al top”

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic non vuole vincere solo nel mondo del calcio. Uno degli investimenti del campione svedese è quello relativo al mondo dei cavalli

Michol Del Signore, un’amazzone che si occupa di cavalli sia per sport che per lavoro è comproprietaria con Ibrahimovic di Grande Dieni, una baia olandese di 9 anni che già si è messa in evidenza in alcuni concorsi nazionali e internazionali di salto ostacoli: “E’ iniziato tutto un po’ per caso – ha raccontato Michol all’ Expressen –. Quando Zlatan ha iniziato a investire in immobili in Italia, ha conosciuto la mia famiglia. Siamo diventati amici, abbiamo iniziato a parlare della mia attività e ci è venuta l’idea di investire insieme in un cavallo. Così nel 2017 abbiamo acquistato Grande Dieni”.

"Ibrahimovic si è interessato molto rapidamente – prosegue l'amazzone –, ha un ruolo importante e mi supporta molto. Il progetto è portarla al top, per poi venderla. Un animale sente una relazione con un altro animale. Questa è la mia nuova sfida".