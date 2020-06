Calciomercato Milan – Bonaventura vuole lasciare un grande ricordo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli sta pensando alla formazione da schierare contro la Juventus, con il grande problema legato all’assenza di Ibrahimovic. Il riferimento offensivo sarà Ante Rebic, ma dietro di lui ci saranno Lucas Paqueta, Hakan Calhanoglu e Jack Bonaventura.

Quella di venerdì sarà una gara particolare per Bonaventura. Il centrocampista vuole disputare una grande partita contro la Juventus per lasciare il ricordo migliore possibile. Il suo contratto, in scadenza, non verrà rinnovato per la prossima stagione, ma lo sarà per luglio e agosto (due mesi extra a cui i giocatori non sono obbligati a dire sì). Nessun problema da questo punto di vista neanche per Ibrahimovic e Biglia, che dovrebbero proseguire tranquillamente fino a agosto. INTANTO GAZIDIS SEGUE UN ATTACCANTE ARGENTINO. ECCO CHI E’, CONTINUA A LEGGERE >>>